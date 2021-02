Sono stati ufficializzati stamattina in Lussemburgo i sorteggi per gli abbinamenti dei quarti di finale di CEV Volleyball Champions League.



Gli abbinamenti del tabellone finale di 2021 CEV Volleyball Champions League:

• PGE Skra Belchatow (Pol)-Zenit Kazan (Rus)

• Cucine Lube Civitanova (Ita)-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Pol)

• Berlin Recycling Volleys (Ger)-Trentino Itas (Ita)

• Leo Shoes Modena (Ita)-Sir Sicoma Monini Perugia (Ita)

I quarti di Trentino Itas e Sir Perugia



Trentino Itas

Nella fase ad eliminazione diretta del massimo trofeo continentale, la Trentino Itas affronterà i tedeschi del Berlin Recycling Volleys (secondi classificate della Pool C) con gara d’andata in Germania – fra 23 ed il 25 febbraio a Berlino – e ritorno alla BLM Group Arena di Trento – fra il 2 e 4 marzo.

Le due società si sono già trovate di fronte due volte nell’edizione 2014 della competizione, con una vittoria casalinga per parte: il 24 ottobre 2013 a Trento (3-1) e il 18 dicembre 2013 in Germania (0-3).

Sir Sicoma Monini Perugia

Derby italiano per la Sir Sicoma Monini Perugia nei quarti di finale di Champions League che all’urna in Lussemburgo i Block Devils sono abbinati alla formazione emiliana – Leo Shoes Modena.

Match d’andata al PalaPanini in un giorno dal 23 al 25 febbraio, ritorno al PalaBarton la settimana successiva. Le parole del direttore sportivo della Sir, Stefano Recine: “Quando si arriva ai quarti di Champions League rimangono in lizza solo grandi squadre, per cui si può dire che un sorteggio vale l’altro. Certamente il quarto di finale con Modena sarà difficile, ma anche molto bello e stimolante da giocare”.





Le semifinali di Champions League



Le semifinali sono in programma nella seconda metà di marzo e vi accederanno le quattro squadre che vinceranno entrambe le partite; solo qualora le due formazioni abbiano entrambe vinto una partita a testa al tie break o nel caso in cui abbiano entrambe vinto una partita a testa al massimo in quattro set si disputerà al termine della seconda gara il Golden set a 15. La squadra che supererà il turno fra Trentino Itas e Berlin Recycling Volleys affronterà la vincente del derby italiano Modena-Perugia.

La Finale in gara secca è prevista per il primo maggio in una sede ancora da definire.