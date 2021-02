Ottima prova quella dei Block Devils contro la Lube nel match di oggi della seconda bolla di Pool B di Champions League. Fondamentale la rimonta nel primo set.

Domani alle 20.30 contro il Tours per accedere ai quarti.



IL MATCH

Splendida la prestazione della Sir Sicoma Monini Perugia che supera 3-0 la Cucine Lube Civitanova nella seconda giornata della seconda bolla della Pool B di Champions League e fa un passo importantissimo nella corsa al passaggio del turno.

I Block Devils salgono a quota 12 in classifica, devono però vincere domani contro il Tours per accedere alla fase ad eliminazione diretta.



la squadra ha interpretato bene la partita, giocando bene in tutti i fondamentali, battendo benissimo e murando tantissimo, ricevendo con eccellenti percentuali per le bombe dei battitori avversari (58% di positività).



Decisivo il primo set in cui Perugia è riuscita a recuperare situazioni di svantaggio, per poi condurre il secondo e il terzo parziale.

È Leon l’Mvp della sfida. Il numero 9 bianconero ne mette 17 con 3 muri ed un ace. Super partita del pariruolo Plotnytskyi che chiude con 14 palloni vincenti con il 71% in attacco ed un lavoro clamoroso in seconda linea e dai nove metri. In una squadra che gira come un orologio, impossibile non menzionare anche i 4 ace di Ter Horst, la lucidità in regia di Travica e soprattutto un Colaci versione aspirapolvere in seconda linea.





I COMMENTI DEI GIOCATORI DEL PERUGIA



Dragan Travica al termine del match: “Era una partita molto delicata. Una vittoria importante contro un grande avversario. Grande prestazione da parte nostra, domani ci giochiamo l’accesso ai quarti di finale contro Tours”.

Il commento di Thijs Ter Horst: “Questo 3-0 contro la Lube è un risultato molto importante, ci voleva per il nostro cammino in Champions. Abbiamo spinto molto in battuta, tenuto alla grande in ricezione ed espresso al meglio il nostro gioco”.



IL TABELLINO



SIR SICOMA MONINI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0

Parziali: 25-21, 25-18, 25-21

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica, Ter Horst 10, Ricci 6, Solè 9, Leon 17, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Vernon-Evans, Zimmermann, Russo. N.e.: Atanasijevic, Sossenheimer, Biglino (libero), Piccinelli. All. Heynen, vice all Fontana.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Rychlicki 7, Simon 9, Anzani 3, Leal 6, Juantorena 10, Balaso (libero), Marchisio, Hadrava, Yant, Diamantini. N.e.: Kovar, Larizza (libero), Falaschi. All. De Giorgi, vice all Giolito.

Arbitri: Goran Gradinski – Evgeny Makshanov

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 6 ace, 58% ric. pos., 31% ric. prf., 63% att., 7 muri. CIVITANOVA: 14 b.s., 2 ace, 34% ric. pos., 14% ric. prf., 49% att., 2 muri.