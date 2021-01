Sir Safety Conad Perugia domina e vince la Semifinale contro l’Itas Trentino. Per il quarto anno consecutivo, la finale della Del Monte Coppa Italia che si disputerà nel pomeriggio del 31 gennaio vedrà sfidarsi Sir e Lube.



È la Sir Safety Conad Perugia a vincere la seconda semifinale della Del Monte Coppa Italia, battendo l’Itas Trentino in tre set e assicurandosi la finalissima di domenica, dove si scontrerà – per la quarta volta consecutiva nella Coppa – contro la Cucine Lube Civitanova, che ha sconfitto la Leo Shoes Modena.

I Block Devils dominando la partita sin dal primo minuto con concentrazione e determinazione, anche contro i pronostici alla vigilia. Block Devils incredibili in tutti i fondamentali, c’è generalmente una sinfonia di squadra perfetta.

Sono 13 in tre set gli ace dei bianconeri, devastanti dai nove metri. Spettacolare il numero 9 bianconero all’interno di una sinfonia di squadra perfetta.

Ora testa a domani dove ci sarà ancora la Cucine Lube Civitanova per una sfida infinita che si ripete. E con in palio la Del Monte®Coppa Italia…





I COMMENTI DI COLACI E TRAVICA DEI BLOCK DEVILS



Il libero della Sir Safety Conad Perugia, Massimo Colaci: “Direi una delle nostre partite migliori da quando sono qui a Perugia, abbiamo giocato a livelli altissimi in tutti i fondamentali con l’atteggiamento di squadra giusto. Domani sarà un’altra partita complicata contro un grande avversario. Abbiamo fatto tante finali contro Civitanova in questi anni, ci sarà da sudare ed anche da divertirsi perché è bello affrontare squadre così forti specie in una finale”.

Dragan Travica: “Dal punto di vista tecnico siamo stati di altissimo livello in tutto. Magari Trento ha avuto anche una giornata negativa, ma noi siamo stati bravi ad approfittarne senza mai mollare mentalmente, tenendo il campo con grande equilibrio e spingendo sempre. È venuto fuori un risultato per certi versi inaspettato e per noi molto bello. Domani? Una partita difficilissima contro una squadra incredibile e contro giocatori fortissimi. In una finale non c’è niente di più bello. La differenza la faranno la qualità in campo, la testa, il rimanere uniti nelle difficoltà. Piccoli dettagli che a questi livelli decidono le sorti”.



IL TABELLINO



SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-0

Parziali: 25-19, 25-14, 25-17

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 1, Ter Horst 10, Russo 6, Solè 7, Leon 27, Plotnytskyi 8, Colaci (libero), Piccinelli, Zimmermann, Vernon-Evans. N.e.: Atanasijevic, Biglino (libero), Ricci, Sossenheimer. All. Heynen, vice all Fontana.

ITAS TRENTINO: Giannelli 1, Abdel-Aziz 6, Podrascanin 5, Lisinac 4, Michieletto 5, Lucarelli 10, Rossini (libero), Kooy 2. N.e.: Sosa Sierra, De Angelis (libero), Cortesia, Argenta, Sperotto. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

Arbitri: Mauro Goitre – Marco Zavater

LE CIFRE – PERUGIA: 14 b.s., 13 ace, 38% ric. pos., 13% ric. prf., 63% att., 7 muri. TRENTO: 6 b.s., 3 ace, 37% ric. pos., 15% ric. prf., 42% att., 3 muri.