Volley Del Monte Supercoppa all’Arena di Verona: i dettagli

Volley Del Monte Supercoppa, un evento unico all’Arena di Verona

La Finale della Del Monte Supercoppa si giocherà nella serata di venerdì 25 settembre all’Arena di Verona. Una cornice clamorosa per il primo evento della stagione 2020/21, che riporta lo sport nell’anfiteatro romano dopo ben 32 anni.

La partita di Finale sarà trasmessa in diretta da RAI 2, ulteriore chicca a una giornata destinata a passare alla storia. L’Arena è stata al centro di alcuni eventi sportivi in anni recenti, accogliendo premiazioni e passerelle, ma nulla è mai stato effettivamente disputato all’interno delle sue mura dopo la partita di pallavolo del 23 maggio 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Volley Del Monte Supercoppa le parole di Righi

“Siamo entusiasti di dare il via alla preparazione di una Supercoppa senza precedenti – dice il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi. – Le difficoltà sono tante per organizzare il match e dobbiamo ringraziare per la sensibilità il sindaco, l’amministrazione comunale e la soprintendenza, i responsabili dell’Arena, il nostro club NBV Verona e il Comitato Territoriale Fipav di Verona. Hanno tutti buttato il cuore oltre l’ostacolo per vincere i mille problemi legati a una manifestazione sportiva da organizzare in uno dei monumenti più celebrati del mondo”.

L’evento del maggio ’88 è agli onori delle cronache di tutte le pubblicazioni internazionali della pallavolo, comprese le pubblicazioni FIVB, insieme alla storica serata al Maracanà: il re-match del Mondiale 1982, Brasile-Urss, del 26 luglio 1983. La Finale della Del Monte Supercoppa si candida a diventare uno degli avvenimenti di pallavolo più iconici del nuovo secolo.

La formula della Del Monte Supercoppa

Definito il programma della 25a edizione della Del Monte® Supercoppa, evento che aprirà la stagione 2020/2021 della pallavolo maschile italiana.

Partecipano le migliori quattro squadre classificate al momento della sospensione della Regular Season della stagione 2019/20.

La formula prevede lo svolgimento di due Semifinali da giocarsi con partite di andata e ritorno ed eventuale Golden Set.

Il primo incontro (domenica 13 settembre 2020) si giocherà in casa delle squadre con peggior classifica, mentre la gara di ritorno (domenica 20 settembre 2020) si giocherà in casa delle squadre con miglior classifica.

Le due formazioni vincenti si qualificheranno alla Finale della Del Monte® Supercoppa che si disputerà venerdì 25 settembre 2020 all’Arena di Verona con diretta tv su Rai Due e con lo sport che torna dunque protagonista all’interno delle mura dell’anfiteatro romano dopo 32 anni rendendo assolutamente unico l’evento.

Questi gli accoppiamenti della Del Monte® Supercoppa

Andata Semifinali

Domenica 13 settembre 2020

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

Ritorno Semifinali

Domenica 20 settembre 2020

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

DEL MONTE® COPPA ITALIA: DEFINITA LA FORMULA

Definita anche la formula della Del Monte® Coppa Italia 2020/2021. Partecipano le dodici formazioni iscritte al Campionato di SuperLega 2020/2021.

Le migliori quattro classificate della stagione 2019/2020 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino) sono ammesse direttamente ai Quarti di Finale. Le rimanenti otto squadre saranno divise in due gironi di quattro squadre ciascuno, formati secondo il criterio della serpentina, sulla base della classifica della stagione 2019/2020. Queste otto squadre disputeranno quindi un girone all’italiana con partite di sola andata per un totale di tre incontri per squadra (13, 20 e 23 settembre). Le due migliori di ciascun girone disputeranno due partite in casa ed una in trasferta.

Le prime due squadre classificate di ciascun girone raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai Quarti di Finale.

Gli accoppiamenti dei Quarti di Finale saranno effettuati secondo la classifica al termine del girone di andata della Regular Season di SuperLega 2020/2021, da giocarsi in gara unica in casa della squadra con miglior classifica. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four.

Questi i gironi degli Ottavi di Finale della Del Monte® Coppa Italia

GIRONE A: Allianz Milano (5a classificata), NBV Verona (8a classificata), Vero Volley Monza (9a classificata), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (12a classificata)

GIRONE B: Consar Ravenna (6a classificata), Pallavolo Padova (7a classificata), Gas Sales Bluenergy Piacenza (10a classificata), Top Volley Cisterna (11a classificata).