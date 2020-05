Volley femminile, ipotesi fusione tra Filottrano e Macerata

Possibile fusione tra Filottrano e Macerata

Da come si evince dall’edizione odierna del Resto del Carlino Ancona, si starebbe prefigurando l’ipotesi di fusione tra il Lardini Filottrano e Roana CBF Macerata. I dirigenti delle due società avrebbero in mente di dare vita a una nuova compagine che possa diventare il punto di riferimento per il Volley Femminile della zona. Nel caso in cui la fusione avvenga, la neo-squadra sarebbe pronta a disputare le partite casalinghe alla Marpel Arena di Macerata e disputerebbe il campionato di A1.

Pronto il supporto degli sponsor

Qualora la fusione andasse in porto, sembrerebbe che gli sponsor delle due squadre siano pronto al supporto. Lardini Srl per Filottrano, che nel sodalizio in corso della durata di tre anni, ha sempre appoggiato la squadra e Roana Acqua e CBF per Macerata che sponsorizzano la squadra della provincia militante in A2.