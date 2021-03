Itas Trentino vince in gara 1 dei playoff scudetto contro Gas Sales Bluenergy Piacenza

Inizio positivo nei playoff scudetto per l’Itas Trentino che vince in gara 1 dei quarti di finale al tie break contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I gialloblù hanno saputo sfruttare il fattore campo, portandosi subito sull’1-0 nella serie; un vantaggio che permetterà ora di avere due occasioni per conquistare la qualificazione alla Semifinale. La prima domenica 14 marzo in Emilia.

Partita equilibrata e risolta con un tie break praticamente perfetto della Itas (62% in attacco, 2 muri ed un ace), dopo che invece i primi quattro set avevano mostrato un andamento altalenante.

Meglio nel primo parziale i padroni di casa, poi superati dalla voglia di ben figurare degli ospiti, che però nel momento di massimo splendore hanno subito la risposta trentina, passata per le mani del solito Nimir (21 punti, col 50% a rete e due battute punto), da quelle di Lucarelli (17 con tre ace, decisivo nelle ultime due frazioni) e Lisinac, efficacissimo in primo tempo (72%) e positivo anche in battuta.

Molto continua pure la prestazione messa in mostra da Michieletto, eccellente in attacco (61%) e molto presente in tutti i fondamentali.



Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Itas Trentino, Angelo Lorenzetti, al termine del match

“La gara di oggi era importante per entrare nel clima agonistico di questa fase, abbiamo faticato molto per meriti specifici dei nostri avversari, ma siamo stati a bravi a mantenere sempre la calma e questo atteggiamento è stato decisivo per crescere dal quarto set in poi. Sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla e che la gara che viene dopo è sempre la più importante”.

Domenica 14 marzo gara 2, da giocare alla al PalaBanca di Piacenza a partire dalle ore 18: diretta Radio Dolomiti ed Eleven Sports.

Il tabellino

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

(25-18, 23-25, 22-25, 25-20, 15-8)

ITAS TRENTINO: Giannelli 4, Lucarelli 17, Lisinac 16, Nimir 21, Michieletto 13, Podrascanin 10, Rossini (L); Cortesia, Kooy 2, Sosa Sierra, Sperotto. N.e. Bonatesta e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Clevenot 9, Polo 7, Grozer 21, Russell 16, Mousavi 11, Baranowciz, Scanferla (L); Tondo, Antonov 5, Candellaro, Botto 2, Finger. N.e. Izzo e Fanuli. All. Lorenzo Bernardi.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Giardini di Verona.

DURATA SET: 24’, 29’, 32’, 26’, 15’; tot 2h e 6’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 8 muri, 7 ace, 13 errori in battuta, 8 errori azione, 57% in attacco, 55% (33%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 10 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 10 errori azione, 51% in attacco, 29% (11%) in ricezione. Mvp Lucarelli.