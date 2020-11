Volley, la CEV ha ufficializzato il format per CEV Cup e Challenge CUP

la CEV ha ufficializzato il format per CEV Cup e Challenge CUP

Nel tentativo di ridurre al minimo i viaggi e il rischio di contagio da Covid-19, la CEV ha ufficializzato il format per lo svolgimento degli ottavi di CEV Cup e di Challenge Cup. Le competizioni, che continueranno a dicembre, sono state riorganizzate in quattro concentramenti.

La situazione di Milano

L’unica italiana iscritta alla CEV Challenge CUP, l’Allianz Powervolley, appartenente al gruppo 2, scenderà in campo l’8 e il 9 dicembre a Milano. Gli organizzatori si trovano nello stesso concentramento di Dinamo Bucaresti (ROU), Marek Union Ivconi Dupnitsa (BUL) e Calcit Volley Kamnik (SLO) e saranno proprio gli sloveni il primo avversario degli uomini di Piazza.

Il concentramento risolverà sia la fase degli Ottavi che dei Quarti, qualificando una squadra che affronterà poi, nelle future Semifinali, le vincenti dei concentramenti di Horodok in Ukraina e del doppio appuntamento di Ankara.

Le stesse decisioni, rese note il 30 ottobre, sono state prese per la CEV Champions League. Per completare la fase a gironi si giocheranno fra dicembre e febbraio due round robin per ciascuna Pool, con tutte le quattro squadre che la compongono protagoniste per tre giorni consecutivi nello stesso luogo.

Le date e le sedi delle italiane

La Cucine Lube Civitanova e la Sir Sicoma Monini Perugia, nella Pool B, insieme a Tours Vb (FRA) e Arkas Izimir (TUR), scenderanno in campo a Tours, in Francia, tra l’8 e il 10 dicembre 2020 per il Round Robin di andata e a Perugia tra il 9 e l’11 febbraio 2021 per il ritorno.

La Leo Shoes Modena, nella Pool D, si contenderà il passaggio del turno con Knack Roeselare (BEL), Verva Warsawa Orlen Paliwa (POL) e Kuzbass Kemerovo (RUS). L’andata andrà in scena a Roeselare, in Belgio, tra il 15 e il 17 dicembre e il ritorno a Modena tra il 9 e l’11 febbraio 2021.

Per quanto riguarda la Pool E, la Trentino Itas ospiterà alla BLM Group Arena il primo di due round in programma, che si svolgerà fra martedì 1 e giovedì 3 dicembre 2020 con la partecipazione di Novosibirsk (RUS), Friedrichshafen (GER) e Karlovarsko (CZE). Il ritorno è fissato in Germania a Friedrichshafen tra il 9 e l’11 febbraio 2021.