La Sir Safety Conad Perugia ha chiesto il permesso per tornare ad allenarsi

Come si evince sull’edizione odierna del Corriere dell’Umbria il presidente del club umbro, Gino Sirci, avrebbe chiesto al comune di Perugia il permesso per far modo che la squadra possa tornare ad allenarsi all’interno del PalaBarton.

La parole del presidente Gino Sirci

La nuova stagione potrebbe iniziare con largo anticipo ecco il perché della richiesta. Così Sirci: “Se la condizione sanitaria lo permetterà , è molto probabile che il prossimo campionato inizi in largo anticipo. Si parla dei primi di settembre come possibile data di partenza, anche per via di una chiusura che dovrebbe essere anticipata alla metà di aprile a causa dei tanti impegni internazionali”.