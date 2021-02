Leo Shoes Modena in campo per il terzo e ultimo match per la seconda bolla di Pool D di Champions con Roeselare.

Leo Shoes Modena – Knack Roeselare 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)



Le formazioni



Modena parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Karlitzek, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov, out Daniele Lavia per un problema al ginocchio emerso durante il match di ieri con Varsavia.

Roeselare risponde con la diagonale D’Hulst- Tuerlinckx, al centro ci sono Huhmann e Coolman, in banda Delmes e Verhanneman, libero Deroey.



Il match



Ottima partenza per la squadra belga che si porta sull’8-10. Una buonissima serie di Mazzone al servizio riporta sotto la Leo Shoes che arriva all’11-11. Non si ferma Roeselare, si arriva al 14-18. Un super Karlitzek prende per mano Modena, 18-18 e si torna in parità. Roeselare chiude il primo set 22-25.

Nel secondo set è ancora Roeselare ad alzare i giri del motore, 7-11. Non si fermano D’Hulst e compagni, 12-18. La squadra belga chiude il parziale 21-25, è 0-2.

Il terzo set è punto a punto serrato, si arriva al 19-19. Roeselare vince 22-25 il terzo set e 0-3 il match.