Al via la seconda bolla della Pool B di Champions. Stasera la Lube affronterà Tours e domani i Block Devils sfideranno Civitanova, match fondamentale per il passaggio del turno. Fischio d’inizio alle 18:00 al PalaBarton con diretta tv su Raisport e su Sky Sport 1.



Seconda bolla della Pool B di Champions a Perugia



Inizia stasera con il match Civitanova-Tours la seconda e decisiva bolla della Pool B di Champions League. Oggi giorno di riposto per la Sir Sicoma Monini Perugia (per il forfait dell’Arkas Izmir) che entra in ballo domani con il derby italiano contro la Lube.



Il match di domani sarà in casa per i Block Devils, concentratissimi in questi tre giorni per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale, hanno infatti bisogno di mettere in chlassifica il maggior numero di punti possibili e la partita di domani con Civitanova è fondamentale.





Le probabili formazioni



Presumibilmente Heynen, che ha concesso un turno di riposo in Superlega, dovrebbe schierare la formazione tipo con Travica in diagonale con Atanasijevic, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.



Situazione analoga in casa Lube con De Giorgi che sabato a Vibo ha lasciato a riposo alcuni big, ma che domani dovrebbe proporre i sette titolari con De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Simon in coppia con Anzani in posto tre, Juantorena e Leal in banda e Balaso libero.





SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi

Arbitri: Goran Gradinski – Evgeny Makshanov