Preparazione per gara 1 della serie di Finale Scudetto per i Block Devils



Si svolge oggi l’allenamento mattutino per i Block Devils al PalaBarton, la squadra prosegue il lavoro in vista dell’inizio della serie di finale scudetto che prenderà il via proprio nell’impianto di Pian di Massiano mercoledì pomeriggio con gara 1 contro la Cucine Lube Civitanova.

Lo staff tecnico sta preparando le sfide contro Civitanova sotto l’aspetto tecnico-tattico e studiando le contromisure da adottare in campo.

Dragan Travica parla della serie di finale

“Stiamo lavorando bene in palestra, più del solito visto che dopo la semifinale abbiamo avuto un po’ di tempo a disposizione. Abbiamo messo benzina in sala pesi per arrivare pronti alla finale. C’è qualche acciacco come è normale che sia dopo una stagione così lunga, ma sappiamo di dover affrontare una grandissima squadra e dobbiamo essere pronti e con le armi affilate”.

Avversario per lo scudetto la Cucine Lube Civitanova.

“Loro nell’ultimo periodo sono in salute, si vede che hanno grande motivazione, un Simon in grandissima forma, e tanti altri giocatori in grande crescita. Stanno giocando benissimo e con grande ordine ed è forse la miglior Lube dell’anno. È una finale scudetto, è giusto che sia così”.

Che Perugia ci vorrà per spuntarla? Dragan ha le idee chiare.

“Ci vorranno tante cose. Bisognerà giocare bene e con costanza, trovare due settimane di grande brillantezza tecnica, stare bene fisicamente perché la serie sarà molto stressante e toglierà energie anche dal punto di vista mentale. In questi appuntamenti poi ci vuole un po’ tutto, dagli aspetti tecnici a quelli tattici, dagli aspetti fisici a quelli morali. Ci vorrà tanto cuore, bisognerà saper soffrire, saper rimontare set quasi perduti e crederci fino alla fine”.