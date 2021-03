Block Devils vincono contro Allianz Milano: affronteranno Monza nelle semifinali scudetto

La Sir Safety Conad Perugia vince in gara 3 dei quarti di finale e approda al turno successivo dove affronterà il Vero Volley Monza.

Buona partita per la formazione di Heynen che conduce il primo set e tiene mentalmente e tecnicamente nel secondo e terzo parziale, quando Milano prova a rientrare in gara. La squadra di Perugia è compatta e determinata e i ragazzi reagiscono bene utilizzando le loro armi migliori come il servizio (9 ace ed una pressione costante alla seconda linea avversaria) e come la fase break con il muro che tocca tutto (7 i vincenti) e con la difesa che fa il resto guidata da un Colaci versione Superman (anche un punto con la difesa per il libero bianconero). Travica, supportato da una ricezione che tiene alla grande, è bravo a gestire i suoi attaccanti ed il tabellino finale parla chiaro con tutti in doppia cifra o ad un passo.

È Ter Horst l’Mvp della partita. 19 i palloni vincenti dell’olandese con 4 ace, 2 muri ed il 65% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Leon (12 punti), 9 a testa per Ricci (anche 2 muri vincenti), Solè (clamoroso 89% in primo tempo) e Plotnytskyi (collante eccellente nelle due fasi e 2 ace).

Perugia continua la sua corsa nei playoff. Alle porte ora un mercoledì per cuori forti ancora al PalaBarton con il ritorno della semifinale di Champions, dove si parte dallo 0-3 maturato a Trento.

Le dichiarazioni di Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia): “La semifinale era il nostro obiettivo e non dovevamo sbagliare questa partita. Sapevamo che loro sarebbero venuti per fare partita vera e che ci sarebbero stati momenti di difficoltà, abbiamo tenuto di testa, giocato una palla alla volta, concreti e con pochi fronzoli. È andata bene e siamo contenti”.



Il tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-0

Parziali: 25-14, 25-23, 25-22

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Ter Horst 19, Ricci 9, Solè 9, Leon 12, Plotnytskyi 9, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans. N.e.: Muzaj, Atanasijevic, Russo, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli, Patry 7, Piano 7, Kozamernik 2, Ishikawa 8, Urnaut 14, Pesaresi (libero), Maar, Mosca 1, Basic 1. N.e.: Daldello, Weber, Staforini, Meschiari (libero). All. Piazza, vice all. Camperi.

Arbitri: Andrea Puecher – Daniele Rapisarda

LE CIFRE – PERUGIA: 10 b.s., 9 ace, 42% ric. pos., 21% ric. prf., 57% att., 7 muri. MILANO: 12 b.s., 3 ace, 31% ric. pos., 19% ric. prf., 44% att., 5 muri.