Terminata la Regular Season di Superlega, Perugia cerca il pass per i quarti di finale della massima competizione europea nella bolla del PalaBarton. Si parte martedì con Civitanova-Tours.

Testa alla Champions per i Block Devils

Conclusa ieri, con Perugia in testa (che entrerà in pista nei quarti di finale a partire dal 10 marzo contro la vincente degli ottavi tra l’ottava e la nona), la regular season di Superlega, parte per i Block Devils, “marchiati” in Europa Sir Sicoma Monini, l’operazione Champions League.



Prende il via martedì la bolla di ritorno della Pool B di Champions che si terrà proprio al PalaBarton con i bianconeri che sfideranno la Cucine Lube Civitanova ed i francesi del Tours VB (l’Arkas Izmir ha dato fortait anche nella seconda bolla) per dare la caccia al pass per i quarti di finale.

Vista l’assenza della formazione turca, c’è Civitanova al commando con 12 punti e 4 vittorie, seconda Perugia con 9 punti e 3 vittorie, terzo il Tours con 6 punti e 2 vittorie.



Il programma prevede:

– martedì la sfida tra Civitanova e Tours alle ore 20:30

– mercoledì in campo Perugia con Civitanova alle ore 18

– giovedì il match Tours-Perugia alle ore 20:30.

Accedono ai quarti di finale le prime di ognuno dei cinque gironi più le tre migliori seconde.

La squadra riparte domani al PalaBarton, dopo il giorno di riposo concesso oggi da Heynen, con l’obiettivo dichiarato di centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.



Le parole di Travica e Ricci del Perugia:



“Il passaggio ai quarti è un nostro grande obiettivo, uno dei più grandi stagionali. Ci aspettano due gare complicate, con la Lube in particolare e insomma contro di loro non c’è bisogno di dire molto visto il volare della squadra. Hanno un vantaggio in classifica dopo la prima bolla, probabilmente con una vittoria sono qualificati, noi siamo un po’ più con l’acqua alla gola, dobbiamo fare bene e soprattutto punti.” Dichiara Dragan Travica in vista della competizione. “Però questo è il bello della Champions, abbiamo la possibilità di giocarci questa bolla in casa e daremo il massimo”.



Le dichiarazioni di Fabio Ricci, consapevole dell’importanza dei match: “Questa bolla è un passaggio fondamentale per la nostra stagione, l’ultimo in ordine di tempo in questo tour de force che abbiamo avuto tra gennaio e febbraio che dobbiamo cercare di concludere al meglio perché siamo tutti consapevoli dell’importanza di queste due partite. Con la Lube, prima avversaria in ordine di tempo, ci conosciamo a memoria anche perché stiamo giocando contro praticamente ogni settimana. Sarà partita vera e una partita dura perché entrambe vorranno vincere per passare come prime”.