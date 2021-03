Vigilia della serie delle semifinali scudetto: Sir Safety Conad Perugia vs Vero Volley Monza

Al via domani al PalaBarton con gara1 la serie delle semifinali scudetto con la Sir Safety Conad Perugia che affronta il Vero Volley Monza. Serie al meglio delle cinque partite, atto iniziale domani sera a Pian di Massiano alle ore 20:15 con diretta tv su Raisport (canale 58).

Perugia, reduce dall’uscita in semifinale di Champions, deve prontamente reagire e cominciare con il piede giusto la serie per inseguire l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, quello dello scudetto.

Heynen dovrebbe confermare la formazione abituale al via con Travica in regia, Ter Horst opposto, Ricci e Solè al centro, Leon e Plotnytskyi in banda e Colaci libero.

Eccheli, tecnico di Milano, dovrebbe rispondere con i sette che hanno sconfitto Vibo nei quarti di finale e cioè Orduna al palleggio, Lagumdzija in diagonale, Galassi e Beretta centrali, Dzavoronok e Lanza in posto quattro e Federici libero.

Le dichiarazioni di Dragan Travica: “Torniamo con la testa nello scatolone e con la concentrazione sui playoff scudetto. È chiaro che avremmo tutti voluto raggiungere la finale di Champions e che c’è delusione per non esserci riusciti. Adesso dobbiamo essere bravi e compatti nel reagire prontamente e nel recuperare mentalmente e fisicamente in vista di gara 1 contro Monza. Sarà una partita ed in generale una serie molto difficile come è giusto e normale che sia in una semifinale scudetto”.



Probabili formazioni



SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna-Lagumdzija, Galassi-Beretta, Dzavoronok-Lanza, Federici libero. All. Eccheli.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Giuseppe Curto