Vittoria in gara 1 dei playoff scudetto per Vero Volley Monza contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



La Vero Volley Monza parte bene nei Playoff scudetto di SuperLega Credem Banca 2021 battendo in gara 1 dei quarti di finale la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 3-1.

Il match, quello più equilibrato del tabellone, tra la quarta e la quinta forza della stagione regolare, ha regalato spettacolo dall’inizio alla fine. Ottima prestazione della Vero Volley dopo un mese senza gare ufficiali

Fondamentale per aggiudicarsi la vittoria la qualità in tutti i fondamentali portata in campo dalla Vero Volley Monza, seppur anche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sia partita con un’ottima organizzazione e sempre pericolosa.



I primi due set sono vinti grazie alle conclusioni di Lagumdzija, Lanza e Dzavoronok, serviti in maniera impeccabile da Orduna, ai muri di Beretta e alle fiammate centrali di Galassi, rese possibili dalle difese dell’onnipresente Federici. È poi la squadra ospite a mostrare i muscoli, con Rossard e Defalco spine nel fianco della ricezione di casa con le loro conclusioni imprevedibili e velocissime. Dirlic si aggiunge al duo dei giallorossi per spingere Vibo ad una risalita che però non si ripete nel quarto set. È nuovamente la coesione e maggiore precisione dei lombardi a fare infatti la differenza, con i muri di Beretta (5 finali) e le devastanti accelerazioni di Lagumdzija (MVP del match), a portare i brianzoli avanti 1-0 nella Serie.

Gara 2, fissata domenica pomeriggio, alle ore 15.45, al Pala Maiata di Vibo Valentia. Monza avrà la chance di volare in Semifinale, Vibo di rimandare il verdetto alla decisiva Gara 3.



Le dichiarazioni di Lanza del Vero Volley Monza

“È stata una bellissima partita. Vibo ha saputo resistere, nei momenti in cui noi eravamo in una forma strepitosa e in cui ci trovavamo avanti. Giocare una bella gara così è un bell’inizio per una serie che sicuramente non sarà semplice. Si riparte dall’allenamento, cercando di vedere gli errori e migliorare la fase tattica. Dovremo essere nuovamente aggressivi: loro sono feriti e starà a noi finire il lavoro”.



Tabellino

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-20, 25-22, 24-26, 25-22)

Vero Volley Monza: Orduna 0, Dzavoronok 13, Beretta 11, Lagumdzija 27, Lanza 13, Galassi 10, Brunetti (L), Holt 0, Davyskiba 1, Federici (L). N.E. Poreba, Ramirez Pita, Falgari, Calligaro. All. Eccheli.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 1, Rossard 19, Chinenyeze 7, Drame Neto 10, Defalco 19, Cester 7, Sardanelli (L), Gargiulo 3, Rizzo (L), Almeida Cardoso 0, Dirlic 4. N.E. Chakravorti, Corrado. All. Baldovin.



Arbitri: Rapisarda Daniele, Florian Massimo

Durata set: 26′, 30′, 31′, 27′. Tot. 1h54′

Vero Volley Monza: battute vincenti 9, battute sbagliate 13, muri 10, errori 20, attacco 52%

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: battute vincenti 16, battute sbagliate 11, muri 8, errori 25, attacco 52%