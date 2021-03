Leo Shoes perde gara uno dei quarti playoff con la Lube

La Leo Shoes Modena perde gara 1 dei quarti Playoff della Superlega contro una Lube inarrestabile.

La squadra di Andrea Giani parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Lavia, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov. La Cucine Lube Civitanova di Blengini risponde con Falaschi – Rychlicki in diagonale, al centro ci sono Simon e Anzani, in banda Leal e Yant, il libero è Balaso, out De Cecco e Leal causa covid.

Parte bene Civitanova che va sul 3-7 grazie a due serie importanti al servizio. Continua a forzare la Lube, Modena fatica a contenere Juantorena e compagni, 5-9. Scappa via Civitanova che è superiore alla Leo Shoes in tutti i fondamentali, 17-25 e 0-1. Il secondo set inizia con punto a punto serrato, 4-4. Piazza il break la Leo Shoes che va sull’8-7.

Non si ferma Modena, 14-12 con i gialli che trovano finalmente il loro volley. È equilibrato il parziale, Christenson e compagni vanno sul 17-16. Si arriva al 22-21 con l’attacco di Lavia che durante il match era stato sostituito da Moritz Karlitzek. Si arriva al 28-28 con Modena che non riesce a sfruttare tre set point.

La Lube chiude 31-33 il secondo set, è 0-2. Parte il terzo set e la Lube va sul 7-9. Non si fermano i cucinieri che vanno sul 12-15. La Lube chiude 20-25 e 0-3 il primo atto dei quarti di finale Playoff.



Il tabellino

Cucine Lube Civitanova Volley – Leo Shoes Modena Volley 3-0 (25-17, 33-31, 25-20)

Cucine Lube Civitanova Volley: Juantorena 17, Anzani 6, Rychlicki 18, Simon 15, Falaschi 3, Kovar 5, Balaso (L), Yant Herrera 3, Diamantini, Hadrava. N.E. Larizza, . Marchisio. Allenatore: Blengini

Leo Shoes Modena Volley: Christenson 3, Mazzone 8, Petric 14, Stankovic 3, Vettori 2, Lavia 11, Karlitzek 2, Buchegger 5, Porro 1, Grebennikov (L). N.E. Bossi, Sanguinetti (L), Rinaldi, Iannelli. Allenatore: Giani

ARBITRI: Zavater, Caretti NOTE – durata set: 25′, 43′, 28′, tot: 96′

MVP: Simon (Cucine Lube Civitanova)