Semifinale di Champions: Block Devils e Itas Trentino in campo per aggiudicarsi il posto alle Super Finals

Prende il via domani l’ultimo step prima delle Finals con la serie di semifinale per la Sir Sicoma Monini Perugia in campo alla BLM Group Arena di Trento, con fischio d’inizio alle ore 19:00, contro i padroni di casa dell’Itas Trentino per il match d’andata. La prossima settimana, mercoledì 24 marzo alle ore 20:30, match di ritorno al PalaBarton dove si deciderà l’accesso alla finale.

Si gioca con la consueta formula di Champions, come in tutte le fasi ad eliminazione diretta: una vittoria 3-0 o 3-1 vale 3 punti, un successo al tie break porta 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra perdente. In caso di parità di punti al termine delle due gare, sarà il golden set ai 15 punti a decidere il passaggio del turno.

Partiti stamattina verso Trento, Heynen ha portato con sé tutta la rosa al completo e deciderà la formazione iniziale solo dopo le due sedute di rifinitura nell’impianto trentino di oggi pomeriggio e domattina. Il tecnico belga pare comunque intenzionato a dare continuità alla formazione che ha giocato gara 2 dei quarti di playoff domenica a Milano con Travica in diagonale con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

La Itas non dovrebbe operare grandi cambiamenti al sestetto che domenica ha vinto a Piacenza e guadagnato l’accesso alla semifinale scudetto, il tecnico Lorenzetti dovrebbe proporre al via Giannelli in regia con Abdel-Aziz opposto, Podrascanin in coppia con Lisinac in posto tre, Michieletto e Lucarelli in banda e Rossini libero.



Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 19:00 su Raisport e su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky)



Le probabili formazioni

ITAS TRENTINO: Giannelli-Abdel Aziz, Podrascanin-Lisinac, Michieletto-Lucarelli, Rossini libero. All. Lorenzetti.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Juraj Mokry – Lucian-Vasile Nastase