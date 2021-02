Ultimo match casalingo per l’Allianz PowerVolley Milano che sfiderà per la terza volta in 27 giorni l’Itas Trentino nella penultima di regular season.

Allianz Supervolley Milano vs Itas Trentino: il match



La penultima giornata di regular season vede affrontarsi Milano e Trento – scontro che si disputa per la terza volta in 27 giorni. La sfida si disputerà in casa per l’Allianz PowerVolley Milano che, dopo le due trasferte a Trento (dove la squadra di casa si è aggiudicata entrambe le vittorie), ospiterà gli avversari all’Allianz Cloud.

La compagine meneghina cerca la vittoria per onorare l’ultimo match in casa di regular season e per sovvertire il bilancio negativo delle gare con l’Itas, già matematicamente terzo nella competizione. La partita è difficile e sarà necessaria la massima concentrazione.

Le due formazioni si sono affrontate già due volte tra il 6 gennaio e il 2 febbraio, entrambe le volte in casa dell’Itas e in entrambe le occasioni è stata la squadra di casa ad aggiudicarsi la vittoria – una in campionato e una in Coppa Italia – con un punteggio di 3-0.

Il match di domani (alle 19.30) può rappresentare un riscatto per la squadra milanese, anche considerando che l’unico successo della squadra sull’Itas risale a più di 3 anni fa.

Trento è già matematicamente certa del terzo posto e potrebbe gestire le energie in vista degli impegni di Champions League della prossima settimana, il che fa ben sperare Milano. Sarà però una partita che il PowerVolley dovrà affrontare con determinazione per avere la meglio e ottenere un prestigioso successo in vista dello scontro determinante di domenica prossima contro la Gas Sales in trasferta.

La preparazione del match per i milanesi sarà molto simile a quella del match di appena una settimana fa contro la stessa formazione, afferma il libero del PowerVolley Milano Nicola Pesaresi, che dichiara: “Trento è una grande squadra, quindi ci aspetta una partita difficile! Dovremmo essere bravi sul loro servizio che è un’arma importante e allo stesso tempo provare a limitare i loro attaccanti! Scendiamo in campo come sempre per giocarci le nostre carte e provare a fare nostra la partita”.



Le probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Mosca, Maar– Ishikawa, Staforini (L). All. Piazza.

Itas Trentino: Giannelli – Nimir, Podrascanin – Lisinac, Kooy – Lucarelli, Rossini (L). All. Lorenzetti.

Arbitri: Vagni – Rapisarda. Terzo Arbitro: Rusconi.

Impianto: Allianz Cloud di Milano



Il match delle 19.30 Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino si disputerà all’Allianz Cloud di Milano e sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.