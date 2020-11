Wanda Nara, ritorno di fiamma imbarazzante | FOTO

Wanda Nara su instagram pubblica una foto che ha il sapore di messaggio di mercato, ritorno di fiamma Inter?

Sul suo profilo instagram, la moglie e agente di Icardi posta una maglia dell’Inter, il numero 9 dell’ex capitano e il nome Wanda, un messaggio in codice in chiave calciomercato? Una foto dal sapore imbarazzante, dopo i numerosi post dal sapor di sfottò nei confronti della vecchia squadra del suo Maurito, questo tipo di messaggi d’amore lasciano perplessi i tifosi nerazzurri. Chissà cosa avranno in mente Wanda e il suo Maurito. Poche settimane fa, era stato lo stesso Icardi a postare una foto con tanto di dedica al mondo interista. “Siamo stati stati quello che non si racconta e non si ammette, ma mai si dimentica”.