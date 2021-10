Le prove del tradimento via telegram, pronti per il divorzio?

Wanda Nara avrebbe le prove del tradimento di Icardi

Secondo quanto riportato dal programma tv “Los Angeles de la manana”, LAM, l’attrice China Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato esperto anche in intercettazioni web, nel mirino le conversazioni tra il marito Icardi e la presunta amante avvenute via Telegram. Divorzio in vista? Cosi sembra, tra conferme e smentite la telenovela sembra esser solo all’inizio.