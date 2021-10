Wanda Nara, nuova puntata della telenovela

Wanda Nara-Icardi, a ritmo di tweet

Ancora social, come si vivono le storie d’amore moderne. Wanda Nara ci regala una nuova puntata della telenovela Nara-Icardi, un altro tweet al veleno comparso e poi rimosso, in perfetto stile da adolescenti, in risposta a un tweet della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l’accusava di aver messo su uno “show” senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi, lasciando che “un’altra donna venisse ricoperta di insulti”. Wanda Nara risponte piccata per poi rimuovere il tweet. Restiamo in attesa della nuova puntata, da condividere con voi lettori.