Wanda Nara torna alle pose sexy: “Dolcetto o bonifico bancario?”

Wanda Nara, sexy cat woman per Halloween

Wanda Nara torna alle pose sexy in occasione di Halloween, e al posto del solito “dolcetto scherzetto” un fan le ha suggerito una formula più riuscita: “Dolcetto o bonifico bancario?”. La signora Icardi risponde con un sorriso, colpita nel segno o colpita e affondata

LEGGI ANCHE

Wanda Nara sorpresa sotto la doccia

La crisi con Icardi sembra ormai alle spalle, l’argentina è tornata a posare in tenuta sexy girl, per il piacere dei suoi followers e probabilmente del suo Maurito. Una telenovela durata forse a lungo quella che ha visto protagonisti i coniugi Icardi, tutto sembra tornato a posto con Icardi di nuovo in campo col suo PSG e lei di nuovo in lingerie per followers e marito.