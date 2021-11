Witsel-Juventus, c’è il si del giocatore

Witsel verso la Juventus

Il centrocampista del Borussia Dortmund sempre più verso la Juve, tra gli obiettivi dei bianconeri il calciatore ha aperto alla cessione. Come conferma ‘Sport Bild’, Witsel avrebbe aperto le proprie porte ad una cessione e all’approdo in bianconero. Stando infatti alle voci provenienti dalla Germania, il belga si sarebbe reso disponibile a lasciare il Borussia Dortmund e trasferirsi a Torino.

La Juventus ci prova, portarlo in bianconero a gennaio l’obiettivo della dirigenza juventina, giocatore di esperienza e qualità, ciò che serve a Massimiliano Allegri per la svolta. Witsel già in passato è stato ad un passo dalla Juve, sarà la volta buona?