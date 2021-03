Zaccheroni sull’Inter

L’ex allenatore dell’Inter, Alberto Zaccheroni, ha parlato del buon momento della formazione di Antonio Conte. L’allenatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter ha trovato la quadra recentemente, giusto che Antonio Conte non cambi.

Zaccheroni, elogi per Lukaku, Sanchez e Barella

Zaccheroni sembra non avere dubbi su quale sia la formazione più in forma del campionato, nonostante le partite ravvicinale e i fitti calendari, continuando sull’Inter, afferma: “Anche se le partite sono ravvicinate non credo cambi qualcosa. Penso anche che il Parma di oggi non possa mettere in difficoltà i nerazzurri, che stanno talmente bene di testa da non pensare che possano perdere punti”. Parole anche per Romelu Lukaku, sul quale Alberto dice: “Un voto? Il massimo dei voti. La squadra si appoggia su di lui, uno che sa giocare in uno-contro-uno e sa gestire palla”. Idee sulla formazione di stasera, quando l’Inter incontrerà il Parma al Bentegoti: “Questa sera potrebbe affiancarlo Alexis Sanchez. Io non penso che abbiamo visto il miglior Sanchez, non fa la differenza come quello di prima; gli anni passano per tutti”. Le ultime parole sono solo lodi a Nicolò Barella, l’uomo in più di Antonio Conte: “Uno dei migliori centrocampisti italiani, un guerriero in campo che non ha mai alti e bassi. E diverte molto. Non credo che in questo momento ci siano altri centrocampisti di questo livello”.