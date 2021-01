Nicolò Zaniolo nel mirino della critica, la sua ex è incinta e iniziano le voci sul calciatore giallorosso

La zia di Sara Scaperrotta, ex del centrocampista della Roma incinta del giocatore accusa Zaniolo. Lui nei giorni scorsi ha dichiarato: “Mi prenderò le mie responsabilità”. Un modo di chiudere la questione che non è piaciuto a tutti, soprattutto a qualche parente della sua ex.

Sara ha i messaggi di Zaniolo

Ai microfoni di Giornalettismo ha parlato la zia di Sara raccontando qualche particolare che non coincide con le versioni di Zaniolo: “Sara, è la seconda volta che aspetta un figlio da Zaniolo. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di interrompere la gravidanza. Non erano pronti. Ma quel gesto li ha uniti ancora di più”. La zia della ex di Zaniolo aggiunge, “è stato lui negli ultimi tempi ad insistere per avere un figlio, Sara ha ancora tutti i messaggi, tutte le prove”.