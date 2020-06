Zaniolo, l’Inter ci prova

Timida offensiva dell’Inter con la Roma per riavere Zaniolo, il club nerazzurro come riporta La Repubblica avrebbe offerto ai giallorossi il cartellino di Nainggolan più conguaglio economico contando anche sul 15% che la Roma dovrebbe dare ai nerazzurri in caso di cessione di Zaniolo. Un tentativo da parte dei nerazzurri valido anche per ostacolare la Juventus interessata a Zaniolo. Per ora la Roma dice no, i capitolini valutano il centrocampista almeno 70 milioni di euro. Staremo a vedere.