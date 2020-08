Zappacosta fuori dalla lista UEFA, tornerà al Chelsea

Per Zappacosta niente Roma, dopo che Fonseca lo ha esclusa dalla lista UEFA

Per Zappacosta arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea, niente Roma dopo l’esclusione di Fonseca dalla lista per l’Europa league. Ed esattamente come Smalling tornerà ai Blues. Chissà se resterà Londra e riuscirà a trovare quella continuità che gli è sempre mancata qui allo Stamford Bridge. Il terzino destro sperava di restare qui a Roma, come aveva già detto a maggio ma cosi non è stato oggi ultimo allenamento e poi tornerà a Londra.