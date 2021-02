Zenga alza la voce: “Nessuno può giudicarmi”

L’ex portiere della Nazionale e dell’Inter Walter Zenga si difende dalle critiche

Intervistato da Barbara D’Urso, l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga fa chiarezza: Intervistato dalla nota conduttrice, l’allenatore si è difeso ancora una volta: «Bello parlare tramite social e giornali. Perché non si parla direttamente. Questa mattina mi ha scritto Roberta. Stranamente, ma non le ho risposto. Facile mandare messaggio quando sa che vengo da te. Perché non mi ha scritto prima di dire certe cose ai giornali? Che tipo di messaggio? Si riassumevano le cose dicendo ‘mettiamoci una pietra sopra e vieni ad Osimo che ne parliamo’. Perché dovrei andare ad Osimo. Per quale motivo? Non c’è da parlare dopo 24 anni. Le cose sono chiaramente senza problemi. Voglio cercare di parlare con i miei figli faccia a faccia, da uomo a uomo. Ho avuto i miei problemi nella vita, non li ho mai messi alla berlina di tutti. Mi stupisco che si facciano ancora delle battute. Il messaggio di stamattina non è casuale, ma è perché venivo in trasmissione questa sera. Trovo poco carino fare le interviste senza chiamarti prima. Io in questi toni contro i miei figli o la mia ex moglie non ho mai parlato ai giornali. Io voglio incontrare i miei figli, perché dovrei incontrare lei. Se voleva fare da ponte con i miei figli poteva farlo prima. So quello che ho passato, le mie cose come ho dovuto gestirle. Faccio un altro esempio. Quando Nicolò cita determinate cose nel libro non è bello vedere certe cose. Bisognerebbe sempre le persone prima di giudicare».