Zenit-Juve: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Zenit-Juve, le probabili formazioni per la terza giornata di Champions League

La Juventus andrà a San Pietroburgo per la terza giornata di Champions per sfidare lo Zenit, a quota 3 punti dopo la vittoria col Malmoe e la sconfitta della prima giornata a Londra contro il Chelsea, Juve che si presenta invece a punteggio pieno, dopo la vittoria in Svezia e quella a Torino contro i Blues di Tuchel e Lukaku. Appuntamento importante in ottica qualificazione, la squadra di Allegri potrebbe staccare il biglietto per la fase successiva vincendo la doppia sfida contro i russi, che contro il Chelsea hanno dimostrato di non essere un avversario da sottovalutare. I precedenti sorridono ai bianconeri: una vittoria (1-0 con gol di Del Piero) a Torino e un pareggio (0-0) in Russia, nelle uniche due sfide tra le squadre, avvenute nella fase a gironi di Champions della stagione 2008-2009. Allegri non avrà a disposizione tutti gli effettivi, rientra dal primo minuto Morata che farà coppia in attacco con Chiesa, in mezzo al campo fiducia a McKennie insieme a Locatelli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa; all. Allegri

Zenit (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho; all. Semak

La partita sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video, alle 21 di mercoledì 20 ottobre, la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e il commento tecnico a Massimo Ambrosini.