Zorya Roma, probabili formazioni: Josè Mourinho farà rifiatare i suoi fedelissimi e opterà per un ampio turnover. Ancora fiducia per il baby Calafiori. Diawara-Villar rimpiazzano Cristante-Veretout. Shomurodov unica puntata, supportato da Pellegrini, Perez e El Shaarawy

I giallorossi, dopo la vittoria nella prima giornata del girone contro il CSKA Sofia, sfidano gli ucraini dello Zorya Luhansk. Mourinho opterà per un ampio turnover rispetto alla formazione schierata nel derby di domenica: in difesa ci sono Smalling e Calafiori, con Ibanez spostato a destra e Mancini, davanti a Rui Patricio. In mediana chance importante per il duo Diawara e Villar, a supporto del capitano, Lorenzo Pellegrini, che torna titolarendopo la squalifica per il cartellino rosso rimediato con l’Udinese. Ai suoi lati Carles Perez ed El Shaarawy, unica punta Eldor Shomurodov.

Le probabili formazioni di Zorya Luhansk-Roma, giovedì 30 settembre ore 18:55

ZORYA LUHANKS (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vemydub, Cvek, Snurnitsyn; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev.

A disposizione: Saputin, Zhylkin, Lunov, Gladkyy, Imerekov, Favorov, Owusu, Cristian, Alefrienko.

Allenatore: Viktor Skrypnyk.

Indisponibili: Shevchenko, Juninho.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Bove, Zaniolo, Mkhitaryan, Zalewski, Abraham, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Karsdorp, Veretout.

Zorya – Roma, le parole di Josè Mourinho

Ieri, in conferenza stampa, Josè Mourinho ha chiarito le proprie intenzioni sulla formazione da schierare nell’impegno con lo Zorya Luhansk.

Farete turnover, schiererete la seconda squadra? I cambi sono una cosa, la seconda squadra è un altra. Non esiste il concetto di seconda squadra e neanche vado a cambiare tanti giocatori. Ovviamente abbiamo la necessità di far riposare alcuni giocatori e al tempo stesso dobbiamo dare l’opportunità a chi ha giocato meno di scendere in campo. Veniamo con una squadra forte e l’obiettivo è vincere la partita.

Come scenderà in campo la Roma? “Con lo stesso profilo delle altre partite. Giocherà qualche titolare, ho bisogno di gente che gioca spesso e con intensità e dare l’opportunità a qualcuno di riposare come ho fatto con Karsdorp e Veretout che ho lasciato a Trigoria per lavorare. Darò l’opportunità a qualcuno di giocare perché per me è sempre duro lasciare fuori calciatori lavorano per giocare”.

LE PAROLE DI MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA: Roma, Mourinho: “Non esiste il concetto di seconda squadra, dobbiamo vincere”