Il 1 Aprile alle ore 11.00 l’ultimo saluto a Vincenzo D’Avino

Lunedi 1 aprile alle ore 11.00 l’ultimo saluto a Vincenzo D’Avino, giornalista sportivo esperto di futsal, riferimento del calcio a 5 italiano prematuramente scomparso all’età di 47 anni. I funerali si svolgeranno nella chiesa Sacro Cuore, Piazza della Pace, 1 a Ciampino (RM).

Vincendo D’Avino, simbolo del futsal laziale ed italiano

L’ultimo saluto al collega Vincenzo D’Avino, prematuramente scomparso nella giornata di ieri per un malore improvviso all’età di 47 anni. Tanti palloncini azzurri per il ‘gigante buono’ come richiesto dalla famiglia.