In una nuova amichevole, stavolta in programma alle ore 15, la Lazio affronterà l’Hansa Rostock, squadra di seconda divisione. Diversi i cambi per Baroni, che dovrà fare a meno di Noslin. La gara andrà in onda su Dazn.

Lazio-Hansa Rostock, la formazione dei biancocelesti:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Castellanos. All.: Baroni.