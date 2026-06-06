Il calciomercato Lazio sarà scenario di un altro addio. Luca Pellegrini dopo tre anni in capitale potrebbe lasciare la Lazio. Sulle sue tracce c’è il Como.

Calciomercato Lazio, nuovo addio: Luca Pellegrini verso il Como

Una vera e propria asta di mercato con Luca Pellegrini come obiettivo principale. Dopo le voci di un interesse da parte della Fiorentina, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Como.

Dunque, l’avventura biancoceleste di Luca Pellegrini potrebbe concludersi quest’estate. L’esterno della Lazio è finito nel mirino del Como, che oggi è alla ricerca di calciatori italiani per rientrare nei parametri della Uefa. Il classe ’99 è nel mirino del Como già dalla scorsa estate, quando era stato cercato da Fabregas un anno fa, ma a differenza dell’ultima chiamata, ora l’affare potrebbe andare in porto per circa 5 milioni di euro. Con il giocatore della biancoceleste Fabregas andrebbe a coprire bene la fascia sinistra. Luca ha esperienza e duttilità.