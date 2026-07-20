Calciomercato Juventus: Mateta alternativa per Pellegrino o Kolo Muani

La Juventus è alla ricerca di due nuovi attaccanti centrali, nel mirino di Carnevali e Massara ci sono Pellegrino e Kolo Muani, e se per il primo la trattativa sembra essere quella più semplice, per Kolo il PSG vuole 40 milioni che la Juventus vorrebbe pagare magari includendo dei bonus e con un fisso inferiore.

Se una delle due trattative dovesse naufragare sarebbe già pronta l’alternativa con Jean Phlippe Mateta in cima alla lista anche se sull’attaccante del Crystal Palace ci sono Atletico Madrid e Manchester United- Le Eagles per Mateta che ha contratto in scadenza nel 2027 chiedono una cifra intorno ai 25 milioni di sterline, affare che la Juventus sarebbe anche disposta a chiudere per quella cifra.