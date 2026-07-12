Juventus: maglia trasferta in total pink

Nuovi rumors riguardano la maglia da trasferta della Juventus, e per la stagione 2026/27 torna il rosa un richiamo alle origini della prima maglia del club piemontese. La nuova maglia away presenta una base rosa pallido con dettagli neri e bianchi, con logo e sponsor in rilievo.

La storia della maglia rosa della Juventus risale nel 1903 quando fu commissionata in realtà quella del Nottingham Forrest che è rossa, ma in Italia la commessa arrivò sbiadita e di color rosa.

La seconda maglia della Juventus verrà presentata nei prossimi giorni.