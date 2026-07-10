Il calciomercato Milan avanza anche in base alle necessità del neo tecnico Amorim. L’allenatore portoghese sta studiando la squadra del futuro, capendo chi trattenere dei presenti e chi far cedere. Nella lista dei preferiti ci sono già Modric e Rabiot, mentre fuori dal suo progetto Loftus-Cheek e Fofana.

Calciomercato Milan: numerosi esuberi da valutare, certi di restare solo Modric e Rabiot

Il Milan sta lavorando senza sosta per trovare un nuovo trequartista da regalare a Ruben Amorim. Dopo i primi colpi, Gonçalo Ramos e Mario Gila ci sono altri tre nomi sul tavolo di Gerry Cardinale. Intanto, prima di passare ai prossimi acquisti, c’è anche da pensare agli esuberi. Le prossime settimane saranno utili anche a questo: valutare tutte le situazioni tra chi dovrà restare, chi verrà valutato in ritiro e chi ha richieste sul mercato.

Certi di andar via, dopo Bennacer, ci sono: Ruben Loftus-Cheek, Warren Bondo e Youssouf Fofana. Giocatori che porteranno nelle casse rossonere circa 50 milioni di euro. Non spiccioli, ma tanti soldi che aiuteranno ai nuovi acquisti. Oltre ai certi, ci sono anche i giocatori in bilico. Samuele Ricci potrebbe avere un’altra chance con Amorim. Stessa sorte per Ardon Jashari, la sua prima stagione è stata sfortunata e complessa. Presto per capire il suo futuro. Ci sarebbe da valutare anche Yunus Musah, rientrato dal prestito all’Atalanta, alla fine potrebbe restare.