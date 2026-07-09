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giovedì, Luglio 9, 2026
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Calciomercato Juventus, servono due punte: le idee di Carnevali per accontentare Spalletti

Di
Anna Rosaria Iovino
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Vlahovic
DUSAN VLAHOVIC PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus prova a chiudere qualche trattativa importante in questa fase della sessione estiva. Luciano Spalletti ha necessità di avere due nuove punte. In vista del possibile addio di Vlahovic e David, Carnevali cerca i sostituti. Diversi i nomi in ballo per il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, per l’attacco novità e il ritorno di Vlahovic

Vlahovic andrà via? Sembrava di sì, adesso il nome di Dusan è tornato tra le possibilità di mercato della Juventus, anche se solo alle condizioni del club bianconero. Intanto, Giovanni Carnevali, lavora su altri profili. Randal Kolo Muani in frenata, le richieste del Psg restano alte. Ancora in corsa per Alexander Sorloth, e infine Mateo Pellegrino del Parma.

Inaspettatamente, la Juve, potrebbe riavere Dusan Vlahovic al centro dell’attacco nella prossima stagione. Carnevali, in una recente intervista, ha sottolineato che le porte della Juventus a Dusan Vlahovic sono sempre aperte.  Giovanni Carnevali ha fatto chiarezza: Le nostre porte sono aperte”: Il centravanti serbo, libero dal 30 giugno dopo la scadenza del contratto, abbia contattato i bianconeri per una cucitura dopo la rottura. 

Evidentemente al giocatore della Serbia non hanno convinto le offerte arrivate, Besiktas in pole. La Juve accetterebbe una sua permanenza in bianconero solo alle condizioni del club: sei milioni massimo di stipendio e commissioni ridotte all’entourage.

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