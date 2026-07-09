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giovedì, Luglio 9, 2026
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Calciomercato Milan, serve un rinforzo a centrocampo: Alajbegovic, Karetsas o Atta

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 2026: lazio vs udinese
ATTA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan inizia a mettere un tassello dopo l’altro. Dopo aver raggiunto due giocatori importanti come Ramos e Gila, adesso serve rinforzare il centrocampo. Diverse le idee della società e le preferenze del neo tecnico del Diavolo, Amorim.

Calciomercato Milan, per il centrocampo c’è solo da decidere: si valutano Alajbegovic, Karetsas o Atta

A Via Aldo Rossi la dirigenza si muove per i nuovi profili da sondare. I rossoneri studiano le prossime mosse e accelerano nuove trattative per rinforzare il centrocampo ad Amorim. La dirigenza della società milanese ha messo nel mirino l’identikit perfetto per il gioco di Ruben Amorim. Al Milan serve un trequartista moderno, soprattutto versatile, da poter usare in varie parti del campo e anche capace di creare il gioco.

Al momento sono tre profili principali, identificati dalla dirigenza: Alajbegovic, Karetsas e Atta. Il primo nome sulla lista è Kerim Alajbegovic. Il giocatore bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma reduce da un’ottima stagione in prestito al Salisburgo. Il problema è il prezzo, i tedeschi non lo lasceranno partire per meno di 30 milioni di euro.

L’altro nome in lista è Konstantinos Karetsas. Giovanissimo, classe 2007, in forza al Genk, possiede una grande tecnica e una visione di gioco non comune. Il prezzo? 40 milioni di euro. Infine, Arthur Atta, 23 anni, francese, piace per la sua duttilità. L’Udinese valuta il suo talento tra i 35 e i 40 milioni di euro.

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