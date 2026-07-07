Il calciomercato Inter inizia a prendere una svolta importante sul fronte Chalobah. La dirigenza dei nerazzurri ha ottenuto il sì dal giocatore, adesso manca solo l’accordo con il Chelsea.

Calciomercato Inter, pronti ad offrire 30 milioni per Chalobah

L’Inter e l’interesse per Chalobah è concreto, e la trattativa è vicina alla definizione. Nei giorni passati circolavano voci dell’inserimento del Como, non c’è stata nessuna super offerta da 35 milioni di euro dei Lariani per Trevoh Chalobah. Il club comasco, dopo essersi visto respingere già due proposte ufficiali dal Chelsea, ha deciso di mollare la presa e virare su altri obiettivi per il reparto arretrato.

I nerazzurri sono mossi sotto traccia e hanno già in mano un accordo di massima con il difensore inglese dei Blues. In questo momento è proprio il club di Viale della Liberazione a gestire i contatti principali sia con l’entourage del giocatore che con il Chelsea per cercare di trovare la quadra definitiva. Il Chelsea valuta il difensore Trevoh Chalobah circa 35 milioni di euro. Il Como ha offerto 28 milioni più bonus, cifra rifiutata. Il club londinese non fa sconti e attende anche le mosse dell’Inter, che ha un accordo di massima con gli agenti, e avrebbe intenzione di offrire 30 milioni per il difensore.