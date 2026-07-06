Calciomercato Juventus: sprint di Carnevali per Vicario, Spalletti chiede Brahim Diaz

Il calciomercato Juventus cerca concretezza e nelle ultime ore sembra vicino la chiusura per Vicario. A Torino sembrano aver scelto il nuovo portiere, c’è solo da definire i dettagli. Intanto, Spalletti fa sentire la sua voce e le sue richieste, tra i sogni c’è Brahim Diaz, in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, pronti a segnare due colpi: Vicario e Brahim Diaz

Dovrebbe essere Guglielmo Vicario per il ruolo di nuovo portiere nella prossima stagione. La Juventus lo aveva messo in cima alla lista delle preferenze, ma anche il Tottenham sta dando il suo supporto all’operazione. Gli inglesi hanno aperto a un prestito con diritto di riscatto. Giovanni Carnevali continua a lavorare bene per poter risparmiare preziose risorse economiche da reinvestire nel reparto offensivo. Prima di trovare l’aggancio per Vicario, la JuvZe si è sentita costretta a chiedere Svilar, offrendo 40 milioni. I buoni rapporti tra Carnevali e il Tottenham hanno permetteranno alla Vecchia Signora di risparmiare, e di avere comunque un gran portiere tra i pali.

Tra le preferenze di Spalletti, da tempo, risuona anche il nome di Brahim Diaz. Altra operazione non semplice, ma sicuramente non impossibile. Brahim Diaz-Juve sarebbe affare da agosto inoltrato quando, una volta esauriti Mondiali e vacanze, il giocatore potrà capire la situazione con il Real. Diaz vuole continuità e fiducia, Mourinho risponderà positivamente o, visto l’affollamento in quel reparto, il tecnico e gli spagnoli gli daranno via libera? Necessario attendere qualche settimana