Calciomercato Juventus, l’addio a Bremer porta Kim: scambio sull’asse Torino-Monaco di Baviera

L’interesse del Bayern Monaco per Gleison Bremer, avanza orama da due mesi. Il giocatore ha una clausola da 58 milioni di euro, valida fino al dieci agosto, ma in casa Juve non si vuole neanche scendere ai 30 milioni ipotizzati dai tedeschi, il prezzo resta sui 40-42 milioni. Ma spunta una novità interessante sull’asse Torino-Monaco di Baviera, ovvero, che il gradimento di Spalletti per Kim, e che il Bayern considera cedibile, potrebbe anche portare a uno scambio tra difensori.

Alla Continassa hanno anche intenzione di fare cassa, i recenti problemi legati al regime di settlement agreement Uefa, spinge i bianconeri anche a varie cessioni. Molto probabilmente, in uscita, ci sono: Gatti, che piace ad Allegri, Kelly, chiesto dalla Premier League, e Cabal. Tutte cessioni che potrebbero portare all’incasso giusto per arrivare allo scambio Bremer-Kim.