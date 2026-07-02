Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Luglio 2, 2026
Home Serie A Juventus News Calciomercato Juventus: definito il ritorno di Muharemovic

Calciomercato Juventus: definito il ritorno di Muharemovic

Di
Salvatore Ciotta
-
666
dsc0093

Il ritorno a casa di Tarik Muharemovic è cosa ormai fatta, mancano solo il ritorno dagli USA del difensore bosniaco e le firme sul contratto. Muharemovic è cresciuto nelle giovanili bianconere, e sinceramente non si capisce ad oggi il perchè sia stato mandato al Sassuolo, quando il ragazzo ha sempre fatto vedere le sue enormi doti da difensore arcigno. Il Sassuolo lo ha valorizzato, e adesso la Juventus pagherà 15 milioni al club neroverde, a cui dovranno sommarsi tre milioni di bonus.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598