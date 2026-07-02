Calciomercato Juventus: definito il ritorno di Muharemovic

Il ritorno a casa di Tarik Muharemovic è cosa ormai fatta, mancano solo il ritorno dagli USA del difensore bosniaco e le firme sul contratto. Muharemovic è cresciuto nelle giovanili bianconere, e sinceramente non si capisce ad oggi il perchè sia stato mandato al Sassuolo, quando il ragazzo ha sempre fatto vedere le sue enormi doti da difensore arcigno. Il Sassuolo lo ha valorizzato, e adesso la Juventus pagherà 15 milioni al club neroverde, a cui dovranno sommarsi tre milioni di bonus.