Il calciomercato Roma segue diverse piste per il fronte attacco. Gian Piero Gasperini ha bisogno di rinforzare la fase offensiva e tra le novità spunta anche il nome dell’attaccante del Cagliari Sebatiano Esposito. Il giovane talento italiano nella scorsa stagione si è fatto notare da tutti grazie alle sue prestazioni. Pronto a fare il salto di qualità, la Roma sonda il terreno.

Calciomercato Roma, Sebastiano Esposito nel mirino

Con il 30 giugno alle spalle, il calciomercato della Roma può accendersi anche in entrata, non solo in uscita. I primi interventi della società capitolina per rinforzare l’organico a Gasperini, dovrebbero essere per l’attacco. Mason Greenwood è il nome più chiacchierato nell’ultimo mese. L’attaccante del Marsiglia resta in cima alla lista, ma la dirigenza di Trigoria monitora altri profili interessanti, tra questi Sebastiano Esposito del Cagliari.

Classe 2002, cresciuto nelle giovanili di Napoli e Inter, Sebastiano è il fratello minore di Francesco Pio, attaccante dell’Inter. La Roma ha sondato il terreno per l’ex Inter. L’attaccante potrebbe arrivare in caso di addio di Artem Dovbyk, molto vicino all’addio. Non servirà solo questo, c’è necessitò anche di convincere il Cagliari. La richiesta del club rossoblù oscilla tra i 20 e i 25 milioni. La Roma potrebbe avanzare con un’offerta nelle prossime ore, non senza fretta, anche perché nelle scorse settimane, anche il Como ha preso informazioni per l’attaccante. Il club sardo lo ha riscattato per appena 4 milioni dall’Inter. I nerazzurri, però, si sono riservati un 40% di incasso sulla futura rivendita.