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martedì, Giugno 30, 2026
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Calciomercato Roma, la Juve ha offerto 40 milioni per Svilar: la posizione dei giallorossi sul portiere

Di
Anna Rosaria Iovino
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72
roma calcio
MILE SVILAR PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma non vorrebbe mai assistere alla perdita di uno dei giocatori fondamentali di questa rosa, quella che nella scorsa stagione è arrivata a conquistare una storica qualificazione alla prossima Champions League: Mile Svilar. Il portiere serbo, uno dei giocatori più importanti della rosa di Trigoria, è stato messo nel mirino dalla Juventus, la quale avrebbe anche fatto già un’offerta.

Calciomercato Roma, la posizione su Svilar: la Juve ha offerto 40 milioni di euro per il portiere

Ultime ore di decisive in casa Roma, dove si stanno facendo i conti per concludere  definitivamente il capitolo legato al settlement agreement con l’Uefa. Nelle ultime ore spunta un’offerta della Juventus per Mile Svilar. Una proposta che mette la dirigenza giallorossa davanti a un bivio indesiderato: tenere stretto a Roma uno dei pilastri della squadra di Gian Piero Gasperini o sacrificare l’estremo difensore per sistemare definitivamente i conti per quest’anno.

Da Torino è arrivata l’offerta: la Juventus ha messo sul banco di Trigoria 40 milioni di euro per prelevare Svilar, dalla capitale. Quaranta milioni è la cifra che consentirebbe alla società dei Friedkin a realizzare la plusvalenza necessaria per chiudere definitivamente il settlement agreement con la UEFA. La Roma puntava sulla vendita di Soulé, di Koné, non aveva in previsione di cedere Svilar. Considerando nessuna offerta in arrivo fino ad oggi, la cessione di Svilar permetterebbe di chiudere definitivamente la questione con la UEFA e liberare risorse per il mercato, ma la Roma riflette, Mile è uno dei giocatori considerati fondamentali da Gasperini. Una giornata difficile a Roma, ma la società farà di tutto per non perdere il suo portiere importante.

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