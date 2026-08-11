Calciomercato Milan, passi in avanti per la cessione di Gimenez | Porto in vantaggio

Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano dal Milan. Dopo una stagione che non ha cancellato tutti i dubbi attorno al messicano, nelle ultime ore il Porto ha iniziato a muoversi con decisione e sta spingendo per portarlo in Portogallo. I contatti sono partiti e l’idea di una cessione ha cominciato a prendere quota, anche se tra i due club c’è ancora un punto importante da sistemare.

La discussione, infatti, ruota soprattutto attorno alla formula. Il Porto vorrebbe prendere Gimenez in prestito con diritto di riscatto, lasciandosi la possibilità di decidere tra un anno se acquistarlo definitivamente. Il Milan è disposto a ragionare sul prestito, ma vuole garanzie diverse: l’obiettivo dei rossoneri è inserire un obbligo di riscatto.

È su questa distanza che si giocherà buona parte della trattativa. Il Porto continua a insistere per il messicano e il Milan non ha chiuso la porta alla sua partenza, ma a determinate condizioni. Dopo appena una stagione, i rossoneri non vogliono infatti rischiare di ritrovarsi tra un anno nuovamente con il futuro dell’attaccante da risolvere.

Le parti continueranno a parlarne per capire se esista una formula capace di accontentare entrambe. Il Porto vuole Gimenez e il Milan è pronto ad ascoltare, ma per arrivare alla fumata bianca servirà trovare un compromesso tra diritto e obbligo di riscatto.