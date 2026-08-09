Calciomercato Juventus, intesa con Lucumí | Cabal può sbloccare l’affare

La Juventus continua a lavorare per regalarsi un nuovo rinforzo al centro della difesa e, nelle ultime ore, sono stati registrati passi in avanti nella trattativa per Jhon Lucumí. Il colombiano resta il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera e i dialoghi con il Bologna sono ancora in corso. La strada verso la fumata bianca resta lunga, ma a Torino cresce l’ottimismo soprattutto dopo l’apertura di un nuovo scenario che potrebbe aiutare i due club a trovare un punto d’incontro.

Sul fronte del giocatore, infatti, la Juventus ha già compiuto buona parte del lavoro. Lucumí ha raggiunto un’intesa con i bianconeri per un contratto di cinque anni da circa 2,5 milioni di euro a stagione e ha dato la propria disponibilità al trasferimento a Torino. Resta quindi da trovare l’accordo con il Bologna, che continua a difendere la propria valutazione del centrale.

La principale novità riguarda però Juan Cabal. Il difensore bianconero è finito nel mirino proprio del Bologna, che ha manifestato il proprio interesse per il colombiano. Un gradimento che ha aperto le porte a una soluzione fino a pochi giorni fa non prevista: la Juventus è disponibile a inserire Cabal nella trattativa per Lucumí, così da ridurre la parte economica necessaria per arrivare al centrale rossoblù.

I dialoghi tra le società proseguono e la possibile presenza di Cabal come contropartita potrebbe facilitare il raggiungimento di un’intesa. Non siamo ancora alle battute finali e servirà altro lavoro per definire valutazioni e formula dell’operazione, ma rispetto alle scorse settimane filtra maggiore fiducia.

La trattativa resta dunque aperta e ancora lunga, ma la Juventus ha due elementi importanti dalla propria parte: l’accordo già raggiunto con Lucumí e l’interesse del Bologna per Cabal. Due fattori che possono avvicinare sensibilmente il difensore colombiano a Torino.