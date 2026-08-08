Calciomercato Napoli, il Fenerbahçe in vantaggio per Lukaku | Le ultime

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante belga è uno dei principali candidati a lasciare gli azzurri entro la fine del mercato e, nelle ultime ore, il Fenerbahçe ha intensificato il proprio interesse, portandosi in vantaggio rispetto alla concorrenza.

L’ex Chelsea ha già respinto le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita, così come gli approcci di Beşiktaş e Trabzonspor, ritenuti poco convincenti. Resta vivo l’interesse dell’Atlanta United, mentre non trovano conferme le indiscrezioni che parlavano di un possibile inserimento del Monaco.

Al momento è proprio il Fenerbahçe il club che sta lavorando con maggiore convinzione per arrivare al centravanti belga, e ha offerto al club partenopeo una prima offerta da 5 milioni di euro. I contatti con il Napoli sono reali e la società campana valuta il cartellino circa 10 milioni. Un’eventuale cessione, però, non garantirebbe l’intero incasso agli azzurri: il Chelsea conserva infatti il 40% sulla futura rivendita del giocatore.

La possibile partenza di Lukaku rappresenterebbe uno dei movimenti chiave del finale di mercato del Napoli. Proprio dal suo addio dipenderanno infatti le strategie offensive della dirigenza, che continua a monitorare diversi profili, tra cui Gabriel Jesus, per sostituire il belga qualora l’operazione con il Fenerbahçe dovesse andare in porto.