Dopo Chalobah, il Como è ai dettagli per Yan Couto e punta tutto su Moise Kean per l'attacco

Il Como mette a segno uno dei colpi più importanti della propria estate e chiude l’operazione per Trevoh Chalobah. Il difensore inglese lascia il Chelsea a titolo definitivo per una cifra di 30 milioni di euro, a cui si aggiungono 6 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, diventando il secondo acquisto più oneroso della storia del club lariano.

Anche l’Inter aveva monitorato con attenzione la situazione dell’inglese, considerandolo uno dei possibili rinforzi per la retroguardia. L’investimento richiesto dal Chelsea, però, è sempre stato ritenuto troppo oneroso e, con l’accelerazione decisiva del Como, l’Inter ha scelto di cambiare strategia e concentrare le proprie risorse su altri obiettivi.

Il mercato del Como, però, non si ferma a Chalobah. Il club lombardo è infatti in fase di definizione anche per Yan Couto, terzino del Borussia Dortmund. L’operazione è ai dettagli e prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Con la difesa ormai sistemata, il Como concentrerà adesso tutte le proprie energie sul reparto offensivo. La priorità della dirigenza è l’arrivo di un nuovo centravanti e, al momento, Moise Kean è il nome in pole position per guidare l’attacco della formazione lariana nella prossima stagione.