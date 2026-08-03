Calciomercato Juventus, Lucumì resta il primo obiettivo in difesa | La situazione

Calciomercato Juventus, su Lucumì forte la concorrenza di Como e Nottingham Forrest

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione. Il possibile addio di Federico Gatti, che resta tra i giocatori monitorati da diversi club, costringe infatti la dirigenza bianconera a muoversi con anticipo per individuare il profilo destinato a raccoglierne l’eredità. Il nome in cima alla lista è quello di Jhon Lucumí, centrale colombiano del Bologna reduce da un’altra stagione ad altissimo livello con la formazione rossoblù.

Il difensore, protagonista della crescita del Bologna negli ultimi campionati, era stato seguito anche dall’Inter nelle scorse settimane, ma al momento è la Juventus ad aver mosso i passi più concreti. Da quanto raccolto, il club bianconero ha presentato una prima offerta da 17 milioni di euro alla società emiliana, ritenendo quella cifra congrua per aprire una trattativa.

La risposta del Bologna, però, è stata negativa. La società di Giuseppe Saputo continua infatti a valutare il cartellino del difensore 25 milioni di euro e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste in questa fase del mercato. Una distanza importante, ma non ancora incolmabile.

Sul centrale colombiano, però, non c’è soltanto la Juventus. Sullo sfondo resta vigile il Como che, in caso di mancato arrivo di Trevoh Chalobah, sarebbe pronto a investire una cifra superiore ai 20 milioni di euro per convincere il Bologna. Nelle scorse settimane si è mosso concretamente anche il Nottingham Forest, arrivando a presentare un’offerta da 20 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dalla dirigenza rossoblù.

Nonostante l’interesse di altri club, la volontà di Lucumí è chiara. Il difensore colombiano spinge per il trasferimento alla Juventus e starebbe aspettando un’accelerazione della trattativa con i bianconeri. Una posizione confermata anche dalla scelta di allenarsi a parte, mentre il Bologna continua a fare muro e non intende fare sconti: per lasciar partire uno dei pilastri della propria difesa servirà un’offerta vicina ai 25 milioni di euro richiesti dalla società emiliana.