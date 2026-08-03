Calciomercato Serie B: Sibilli verso Castellammare, Moreo direzione Palermo, Benevento su Cherubini

Il Palermo è alla ricerca di due attaccanti, piacciono Dinardo del Pescara e Moreo del Pisa, sul primo il club rosanero ha aperto la trattativa da poco tempo ed il Pescara ovviamente cercherà di monetizzare al massimo. Per quanto riguarda Moreo, la trattativa o quanto meno la richiesta del Palermo è attiva da settimane, e questa volta potrebbe essere la volta buona, considerando anche il fatto che l’ex Brescia ha un ingaggio alto e che a causa del cambio di modulo non rientra più nei piani di Bianco.

La Juve Stabia pensa a Sibilli, per lui sarebbe un ritorno alle origini, il Benevento è molto vicino a Cherubini della Roma, nella scorsa stagione alla Sampdoria, mentre il Modena monitora Andrea Giorgini della Juve Stabia.