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lunedì, Agosto 3, 2026
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Calciomercato Serie B: Sibilli verso Castellammare, Moreo direzione Palermo, Benevento su Cherubini

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Il Palermo è alla ricerca di due attaccanti, piacciono Dinardo del Pescara e Moreo del Pisa, sul primo il club rosanero ha aperto la trattativa da poco tempo ed il Pescara ovviamente cercherà di monetizzare al massimo. Per quanto riguarda Moreo, la trattativa o quanto meno la richiesta del Palermo è attiva da settimane, e questa volta potrebbe essere la volta buona, considerando anche il fatto che l’ex Brescia ha un ingaggio alto e che a causa del cambio di modulo non rientra più nei piani di Bianco.

La Juve Stabia pensa a Sibilli, per lui sarebbe un ritorno alle origini, il Benevento è molto vicino a Cherubini della Roma, nella scorsa stagione alla Sampdoria, mentre il Modena monitora Andrea Giorgini della Juve Stabia.

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